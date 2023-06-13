Захватчики ночью массированно обстреляли Украину: все подробности

Есть разрушения в Харькове и Кривом Роге.

В ночь на вторник, 13 июня, захватчики в очередной раз атаковали Украину. Во многих регионах раздались взрывы, в результате которых разрушения и пострадавшие.

По предварительной информации, во время ночной атаки враг испольщовал 14 крылатых ракет Х-101/555 и 4 дрона Shahed. Украинские силы ПВО уничтожили 10 ракет и 1 дрон-камикадзе, сообщает Генштаб ВСУ.

Хроника

Последствия вражеского террора

В Сети публикуют ужасающие последствия обстрела жилого дома в Кривом Роге. Официально мэр Александр Вилкул подтвердил попадание в пятиэтажное здание и еще несколько мирных объектов. Из-за атаки РФ пострадало гражданское население, некоторые жители в очень тяжелом состоянии. Вероятно, под завалами есть еще люди. Фото и видео с места трагедии официально пока не публиковали.

Также россияне обстреляли дронами гражданские объекты в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил о "прилетах" в Киевском и Салтовском районах. На местах работают все соответствующие службы.

Upd.

В 06:00 в Днепропетровской ОВА сообщили, что вследствие обстрела дома в Кривом Роге есть погибшие.

Работа ПВО в Киевской области

Все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами ПВО. Предварительно для нападения на Киев враг применил крылатые ракеты Х-101/555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из района Каспийского моря. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Данные уточняются.