Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 13 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В Офисе президента Украины призвали жителей реагировать на тревогу и находиться в безопасных местах.

В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БпЛА и крылатыми ракетами.

Ранее мы сообщали, что россияне в течение суток обстреляли 7 общин Сумской области. В регионе есть повреждения.