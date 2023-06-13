Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
945
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Воздушная тревога в Украине объявлена в ночь на 13 июня / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 12 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 13 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

В Офисе президента Украины призвали жителей реагировать на тревогу и находиться в безопасных местах.

В мониторинговых чатах предупредили об угрозе атаки БпЛА и крылатыми ракетами.

Ранее мы сообщали, что россияне в течение суток обстреляли 7 общин Сумской области. В регионе есть повреждения.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
945
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация