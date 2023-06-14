Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

Сирены прозвучали в шести регионах.
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 14 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли 7 общин Сумской области, в результате чего есть погибшие и разрушения.
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