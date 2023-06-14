Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 14 июня – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Ранее мы сообщали, что россияне обстреляли 7 общин Сумской области, в результате чего есть погибшие и разрушения.