Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 11 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Во многих областях Украины прозвучали сирены. / Фото: Фото из открытых источников