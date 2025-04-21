Враг активизировал обстрелы Херсона: детали от ОВА

Обстрелы Херсона

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В последнюю неделю враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонщины. Более того, россияне изменили тактику: сначала сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают ту же местность артиллерией.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

«Это значит, что после первого „прилета“ ситуация остается опасной. Именно поэтому важно не оставлять укрытие сразу. Находитесь в безопасном месте как можно дольше — это может спасти вам жизнь», — отметил он.

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Также людей призвали не снимать последствия обстрелов и не публиковать места попадания в соцсетях. Эти фото и видео могут быть использованы врагом для корректировки огня. Вы подвергаете опасности не только себя, но и тех, кто приезжает спасать, разбирать завалы, тушить пожары.

«Берегите себя и не помогайте врагу!», — подчеркнул Прокудин.

В прокуратуре добавили, что в результате атаки вражеских дронов в Белозерке погибла женщина. Еще двое мужчин ранены.

По данным следствия, утром 21 апреля российские военные совершили атаку дронами на поселок Белозерка Херсонской области.

«В результате погибла 72-летняя женщина, которая находилась на улице. Еще двое мужчин получили ранения разной степени тяжести», — констатировали в сообщении.

Напомним, Совет обороны Херсонщины принял ряд решений по усилению мер безопасности на Пасху из-за угрозы российских провокаций.