Ворог активізував обстріли Херсонщини: деталі від ОВА

Обстріли Херсонщини

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Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини. Щобільше, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Це означає, що після першого “прильоту” ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше — це може врятувати вам життя”, — зазначив він.

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Також людей закликали не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі.

“Бережіть себе і не допомагайте ворогу!”, — наголосив Прокудін.

У прокуратурі додали, що внаслідок атаки ворожих дронів у Білозерці загинула жінка. Ще двоє чоловіків поранено.

За даними слідства, вранці 21 квітня російські військові здійснили атаку дронами на селище Білозерка Херсонської області.

“Унаслідок цього загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — констатували у повідомленні.

Нагадаємо, Рада оборони Херсонщини ухвалили низку рішень з посилення безпекових заходів на Великдень через загрозу російських провокацій.