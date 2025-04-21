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- Війна
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Ворог активізував обстріли Херсонщини: деталі від ОВА
Є загибла людина.
Протягом останнього тижня ворог значно активізував обстріли населених пунктів Херсонщини. Щобільше, росіяни змінили тактику: спочатку скидають авіабомби, а потім накривають ту ж саму місцевість артилерією.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Це означає, що після першого “прильоту” ситуація залишається небезпечною. Саме тому важливо не залишати укриття одразу. Перебувайте у безпечному місці якнайдовше — це може врятувати вам життя”, — зазначив він.
Також людей закликали не знімати наслідки обстрілів і не публікувати місця влучань у соцмережах. Ці фото і відео можуть бути використані ворогом для коригування вогню. Ви наражаєте на небезпеку не лише себе, а й тих, хто приїжджає рятувати, розбирати завали, гасити пожежі.
“Бережіть себе і не допомагайте ворогу!”, — наголосив Прокудін.
У прокуратурі додали, що внаслідок атаки ворожих дронів у Білозерці загинула жінка. Ще двоє чоловіків поранено.
За даними слідства, вранці 21 квітня російські військові здійснили атаку дронами на селище Білозерка Херсонської області.
“Унаслідок цього загинула 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Ще двоє чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — констатували у повідомленні.
Нагадаємо, Рада оборони Херсонщини ухвалили низку рішень з посилення безпекових заходів на Великдень через загрозу російських провокацій.