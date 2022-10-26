ВСУ получили еще пять квадрокоптеров при содействии Favbet Foundation

Подразделения Вооруженных сил Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получили пять квадрокоптеров DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Квадрокоптеры получили три разных подразделения ВСУ, выполняющих боевые задания на линии фронта.

Они помогут защитникам Украины более эффективно вести воздушную разведку, выявлять позиции противника и корректировать работу артиллерии.

Фото: Favbet Foundation

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.