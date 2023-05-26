"Ядерное" соглашение РФ с Беларусью: в ISW рассказали, есть ли риски для Украины

Россия и Белоруссия подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в РБ.

Соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси свидетельствует, прежде всего, о том, что РФ планирует дальнейшее покорение белорусской оборонной сферы.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны.

По данным Института, "ядерное" соглашение фактически закрепляет военный контроль России над Беларусью, впрочем, его развертывание не означает эскалацию со стороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу, подписывая соответствующий документ 25 мая, подчеркнул, что теперь белорусские самолеты способны нести ядерные боеголовки. В то же время глава Кремля Путин убежден, что такие действия усилят информационные операции по потенциальной ядерной эскалации из-за войны в Украине.

"Россия уже давно имеет ядерное оружие, способное поразить любую цель, которую также может поразить тактическое ядерное оружие, запущенное из Беларуси, и ISW продолжает считать, что Путин крайне маловероятно применит ядерное оружие в Украине или где-либо", — заявили аналитики.

В Минобороны РФ добавили, что направят в Беларусь дополнительные военные контингенты для развития военной инфраструктуры.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси требует как значительной военной инфраструктуры, так и российского командования и контроля над подразделениями белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего покорения белорусской оборонной сферы России», – говорится в отчете аналитиков.

Напомним, Россия и Белоруссия подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в РБ. В то же время, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль будет осуществлять Россия, как и будет принимать решение о ее применении.

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