Ядерное оружие в Беларуси: эксперт объяснил, в чем заключается интерес Лукашенко

Россия и Белоруссия подписали документ о размещении тактического ядерного оружия в РБ. При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль будет осуществлять Россия, и будет принимать решение о ее применении.

С какой целью это делается? Почему сейчас? Политконсультант Дмитрий Васильев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, подписание документа о размещении тактического ядерного оружия в РБ свидетельствует о том, что Россия понимает, что проигрывает войну. И ядерное оружие и ядерная риторика — его единственный аргумент, который она хочет использовать для сдерживания украинского наступления и предотвратить предоставление Украине западного вооружения, в частности, истребителей.

"Все меньше и меньше аргументов в Российской Федерации. Она понимает, что проиграет эту войну. Ядерная риторика и оружие — это оружие сдерживания. Соответственно, они хотят сдерживать наступление ВСУ, хотят сдерживать развал России и этим вызвано именно такое подписание", — отметил Дмитрий Васильев. .

Эксперт также объяснил, почему в этом может быть заинтересован самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

9 мая Лукашенко был болен. На мой взгляд, он играл больного. Это как раз подтверждается тем фактом, что потом он со своими чиновниками за одним столом, когда они поднимались и слушали его стоя, указывал на то, что им придется его очень долго терпеть. Поэтому я думаю, что он играл, но вылечил время для того, чтобы Путин не сделал какой-то шаг в его направлении, потому что Лукашенко понимает, что он в коалиции с Путиным и если Россия проиграет, то проиграет и он. возможность сделать какой-то сдерживающий фактор.На территории Беларуси теперь будет ядерное оружие, теперь это ядерное государство.И Беларусь ни в коем случае не должна быть оккупирована какими-то западными режимами, как Лукашенко будет об этом говорить, поэтому для него это выгодно, но для России это еще более выгодно, потому что это единственный аргумент, который у них остается для того, чтобы сдерживать наступление", — отметил Дмитрий Васильев.

В то же время эксперт задал вопрос россиянам.

"Как они собираются сдерживать ядерное оружие, если во время специального рейда легиона "Свободной России" и наступавшего на Белгородскую область российского батальона они в срочном порядке перевезли все то вооружение, которое они называют ядерным на территорию Белгородщины?.. Потому что там есть определенный состав и они его в срочном порядке эвакуировали в другое место, соответственно, если они даже на Белгородщине испугались и начали эвакуировать склад, то что тогда будет в Беларуси, а мы понимаем, что белорусы также воюют здесь в Украине за Украину и за будущее. Беларуси. Поэтому рейд россиян на территорию Белгородщины", — подчеркнул Дмитрий Васильев.

Со ссылкой на информацию специалистов такие рейды возможны не только на территорию Белгородской области, они возможны и на другие области России, чтобы создавать этот пояс безопасности для Украины.

"Мы не исключаем, что батальон Калиновского, белорусы также пойдут в Беларусь. Белорусам также придется эвакуировать этот состав. Поэтому это вопрос к ним — какую риторику они пытаются здесь представить и у них ли серьезные намерения или это просто попытка запугать Запад, чтобы он был более сдержанным в передаче тяжелого вооружения, а тем более самолетов Украине.Я думаю, что это единственная возможная цель как Путина, так и Лукашенко, чтобы Беларусь вслед за Россией не упала", — отметил Дмитрий Васильев.

Напомним, состояние здоровья Александра Лукашенко после его возвращения из Москвы побуждает к разным слухам. Есть информация, что Лукашенко мог подхватить какой-нибудь вирус, возможно, COVID-19. Впоследствии сообщали. что Лукашенко болел инфекционно-аллергическим миокардитом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.