В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту: первые подробности

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства ДТП с участием главы райсуда Киевской области. Авария произошла на одном из блокпостов в Киеве.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказала спикер ГБР Ольга Чиканова.

По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время идет дальнейшая проверка. Глава райсуда Киевской области задержан в порядке ст. 208 УК и доставлены на осмотр с целью выявления состояния опьянения. От прохождения досмотра водитель отказался. В настоящее время допрашиваются свидетели, которые несли службу на блокпосту и принимаются меры по извлечению биологической среды.

Досудебное расследование по уголовному производству начато по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

Напомним, что 22-летняя Ярина Арьева – депутат Киевсовета от "Евросолидарности" и дочь нардепа от "ЕС" Владимира Арьева на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода. По версии прокуратуры, во время вождения девушка находилась в наркотическом опьянении.

Сама Ярина Арьева комментирует на странице в соцсети свою вину признает, но отрицает состояние наркотического опьянения.

В свою очередь ее отец-нардеп считает дело сфабрикованным и называет "местью" за свою политическую деятельность.

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