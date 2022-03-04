За три шага до дефолта: S&P снизило кредитный рейтинг России

За три шага до дефолта: S&P снизило кредитный рейтинг России

Агентство будет просматривать рейтинг и определяет возможным дальнейшее снижение.

Рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг России до CCC- с BB+. Еще три понижения, и страну ждет дефолт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление агентства.

"Снижение рейтинга произошло после введения мер, которые, по нашему мнению, могут существенно повысить риск дефолта", — говорится в сообщении S&P.

S&P также отмечает, что меры контроля за движением капитала, предпринятые российским правительством для защиты рубля, могут ограничить способность страны погасить свой долг.

Кроме того, ряд международных компаний закрыли свои офисы и перестают поставлять продукцию в Россию.

Ранее стало известно, что азиатские фондовые рынки понесли серьезные потери, в то время как цены на нефть подскочили. На это повлияло сообщение о пожаре на Запорожской АЭС, который обстреляли российские оккупанты.