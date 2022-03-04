За три кроки до дефолту: S&P знизило кредитний рейтинг Росії

За три кроки до дефолту: S&P знизило кредитний рейтинг Росії

Агентство переглядатиме рейтинг і визначає ймовірним подальше зниження.

Рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг Росії до CCC- з BB+. Ще три пониження, і країну очікує дефолт.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву агентства.

"Зниження рейтингу відбулося після введення заходів, які, на нашу думку, можуть істотно підвищити ризик дефолту", — йдеться в повідомленні S&P.

S&P також зазначає, що заходи контролю за рухом капіталу, запроваджені російським урядом для захисту рубля, можуть обмежити здатність країни погасити свій борг.

Крім того, ряд міжнародних компаній закрили свої офіси й перестають постачати продукцію до Росії.

Раніше стало відомо, що азійські фондові ринки зазнали серйозних втрат, тоді як ціни на нафту підскочили. На це вплинуло повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли російські окупанти.