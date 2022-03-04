МАГАТЕ запускає цілодобовий центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ запускає цілодобовий центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

В ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли окупанти.

Про це агентство повідомило у Twitter.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння.

Місто Енергодар, де знаходиться АЕС, залишилось без опалення через обстріли російської армії.