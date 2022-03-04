Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

МАГАТЕ запускає цілодобовий центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
МАГАТЕ запускає цілодобовий центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС

В ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запускає в режимі цілодобової роботи Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій через пожежу на Запорізькій АЕС, яку обстріляли окупанти. 

Про це агентство повідомило у Twitter.

"МАГАТЕ запускає свій Центр інцидентів і надзвичайних ситуацій в режимі цілодобового реагування через серйозну ситуацію на Запорізькій АЕС в Україні",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Пізніше з'явилася інформація, що за територією АЕС в навчально-тренувальному корпусі виникло загоряння. 

Місто Енергодар, де знаходиться АЕС, залишилось без опалення через обстріли російської армії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація