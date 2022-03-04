Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС - Державна інспекція ядерного регулювання

Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

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Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.



"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться у повідомленні.