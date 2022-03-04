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Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС - Державна інспекція ядерного регулювання

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Російські окупанти захопили майданчик Запорізької АЕС - Державна інспекція ядерного регулювання

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Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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