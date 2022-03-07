"Засранцы зашли в аэропорт": глава Николаевской ОГА заявил, что Николаев переходит в наступление

Украинская армия переходит в наступление в Николаеве.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские оккупанты утром 7 марта зашли на территорию Николаевского аэропорта. Впрочем, украинская армия переходит в наступление.

Об этом Ким рассказал в новом видеообращении.

"Друзья, мы переходим в наступление. Засранцы зашли в аэропорт наш Ннколаевский. Все остальное поотбивали, но и оттуда мы их вып*зд*ем и все будет хорошо. Ждем", — сказал он.