Что на самом деле означает лампочка "Check Engine" в автомобиле

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Бам! На приборной панели отображается желтый индикатор проверки двигателя во время движения авто. Значит ли это, что ваша машина собирается самоуничтожиться?

На этот вопрос отвечают специалисты motorbiscuit.

Индикатор проверки двигателя является обязательным предупреждением о выбросах. Что-то загрязняет окружающую среду – возможно, ослабленная крышка бензобака, возможно неисправный двигатель. В любом случае это серьезно. Игнорирование этого может означать низкую экономию топлива, дорогостоящий ремонт или даже поломку. Проверьте как можно скорее.

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Бортовой компьютер вашего автомобиля постоянно контролирует выбросы. Если что-то нарушает работу системы – плохое топливо, пропуск зажигания или даже неисправность датчика – свет включается. Поскольку законы по выбросам строги, даже незначительные проблемы спровоцируют это. Это означает, что причина может быть что угодно: от засоренного воздушного фильтра до сломанного катализатора.

«К счастью, получить ответы легко. Большинство магазинов автозапчастей бесплатно прочтут код неисправности вашего автомобиля. Вместо того, чтобы нервничать или платить механику только за проверку, посетите ближайший магазин запчастей и узнайте, что происходит. Вы получите ответ через пять минут», — говорится в объяснении экспертов.

Самая распространенная причина индикатора Check Engine

Если колпачок газа не закрывается должным образом, ваш автомобиль "думает", что загрязняет окружающую среду и включает свет.

Прежде чем паниковать, закрутите крышку и проезжайте несколько километров. Если свет выключается, проблема решена. Если нет, это может быть нечто большее, например плохие свечи зажигания, неисправный датчик кислорода или забитый катализатор.

Можно ли ездить с включенным индикатором Check Engine?

Если свет горит постоянно, вы можете продолжать движение – просто не ждите слишком долго, чтобы проверить это. Если он мигает, немедленно остановитесь. Выключите машину. И звать на помощь.

Постоянный свет обычно означает незначительную проблему, но все равно может повлиять на производительность и экономию топлива. Отсканируйте его как можно быстрее.

Мигающий свет? Это красная тревога. Например, это может означать, что из-за серьезной осечки впадает несгоревшее топливо в выхлоп. Это серьезная проблема безопасности. Если не контролировать это, это может перегреть и разрушить ваш каталитический нейтрализатор – ремонт, который может стоить более 1000 долларов США. Это также может означать, что серьезная внутренняя проблема на грани непоправимого ущерба вашему двигателю. Если лампочка мигает, не рискуйте – остановитесь за рулем и вызывайте помощь.

Независимо от того, речь идет о простом исправлении или капитальном ремонте, своевременное выявление проблемы может сэкономить ваши деньги и оставить вас в пути.

Напомним, если ваш автомобиль начал тратить слишком много моторного масла – это сигнал, который не стоит игнорировать. Хотя небольшое потребление масла – норма для многих двигателей, регулярный долив большого объема масла может указывать на серьезные проблемы.

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