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Британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет

Британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет

Associated Press

Три модели показали результат в 100%.

Британские эксперты составили список самых надежных подержанных автомобилей в возрасте до восьми лет.

Соответствующий рейтинг составил журнал WhatCar.

Отмечается, рейтинг надежных подержанных автомобилей составлен на основе опроса. В нем приняли участие более 13 тысяч нынешних владельцев. Отвечая на вопросы экспертов, они отметили неисправности, возникающие в течение последних 12 месяцев эксплуатации, а также указали продолжительность и стоимость ремонта.

Интересно, что ни одна из 20 моделей не показала результат меньше 98%. Более того, три модели блеснули 100% результатом надежности.

Итак, список самых надежных подержанных автомобилей выглядит следующим образом:

  • Toyota RAV4 (2013 — 2019) — рейтинг надежности 100%;
  • Lexus RX Hybrid (2016 — настоящее время) — 100%;
  • Honda Jazz (2008 — 2015) — 100%;
  • Toyota Yaris Hybrid (2011 — 2020) — 99,6%;
  • Lexus NX Hybrid (2014 года — настоящее время) — 99,3%;
  • Dacia Duster (2018 — настоящее время) — 90%;
  • Skoda Citigo (2012 — настоящее время) — 98,9%;
  • Alfa Romeo Giulietta (2010 — настоящее время) — 98,9%;
  • Hyundai i10 (2014 года — 2020) — 98,8%;
  • Hyundai i20 (2015 — настоящее время) — 98,6%;
  • Mini Countryman (2017 — настоящее время) — 98,4%;
  • Lexus IS (2013 — настоящее время) — 98,4%;
  • Lexus CT (2011 — настоящее время) — 98,3%;
  • Toyota Corolla Hybrid (2018 — настоящее время) — 98,2%;
  • BMW X1 (2015 — настоящее время) — 98,1%;
  • Volkswagen Up! (2012 — настоящее время) — 98%;
  • Skoda Superb (2016 — настоящее время) — 98%;
  • Mercedes GLA (2014 — 2020) — 98%;
  • Mazda CX-3 (2016 — настоящее время) — 98%;
  • KIA Picanto (2011 — 2017) — 98%.

Ранее британцы назвали самые надежные кроссоверы с пробегом в возрасте до 15 лет.