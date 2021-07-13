Британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет

Три модели показали результат в 100%.
Британские эксперты составили список самых надежных подержанных автомобилей в возрасте до восьми лет.
Соответствующий рейтинг составил журнал WhatCar.
Отмечается, рейтинг надежных подержанных автомобилей составлен на основе опроса. В нем приняли участие более 13 тысяч нынешних владельцев. Отвечая на вопросы экспертов, они отметили неисправности, возникающие в течение последних 12 месяцев эксплуатации, а также указали продолжительность и стоимость ремонта.
Интересно, что ни одна из 20 моделей не показала результат меньше 98%. Более того, три модели блеснули 100% результатом надежности.
Итак, список самых надежных подержанных автомобилей выглядит следующим образом:
- Toyota RAV4 (2013 — 2019) — рейтинг надежности 100%;
- Lexus RX Hybrid (2016 — настоящее время) — 100%;
- Honda Jazz (2008 — 2015) — 100%;
- Toyota Yaris Hybrid (2011 — 2020) — 99,6%;
- Lexus NX Hybrid (2014 года — настоящее время) — 99,3%;
- Dacia Duster (2018 — настоящее время) — 90%;
- Skoda Citigo (2012 — настоящее время) — 98,9%;
- Alfa Romeo Giulietta (2010 — настоящее время) — 98,9%;
- Hyundai i10 (2014 года — 2020) — 98,8%;
- Hyundai i20 (2015 — настоящее время) — 98,6%;
- Mini Countryman (2017 — настоящее время) — 98,4%;
- Lexus IS (2013 — настоящее время) — 98,4%;
- Lexus CT (2011 — настоящее время) — 98,3%;
- Toyota Corolla Hybrid (2018 — настоящее время) — 98,2%;
- BMW X1 (2015 — настоящее время) — 98,1%;
- Volkswagen Up! (2012 — настоящее время) — 98%;
- Skoda Superb (2016 — настоящее время) — 98%;
- Mercedes GLA (2014 — 2020) — 98%;
- Mazda CX-3 (2016 — настоящее время) — 98%;
- KIA Picanto (2011 — 2017) — 98%.
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