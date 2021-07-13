Британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет

Британцы назвали самые надежные автомобили с пробегом в возрасте до восьми лет

Три модели показали результат в 100%.

Британские эксперты составили список самых надежных подержанных автомобилей в возрасте до восьми лет.

Соответствующий рейтинг составил журнал WhatCar.

Отмечается, рейтинг надежных подержанных автомобилей составлен на основе опроса. В нем приняли участие более 13 тысяч нынешних владельцев. Отвечая на вопросы экспертов, они отметили неисправности, возникающие в течение последних 12 месяцев эксплуатации, а также указали продолжительность и стоимость ремонта.

Интересно, что ни одна из 20 моделей не показала результат меньше 98%. Более того, три модели блеснули 100% результатом надежности.

Итак, список самых надежных подержанных автомобилей выглядит следующим образом:

Toyota RAV4 (2013 — 2019) — рейтинг надежности 100%;

(2013 — 2019) — рейтинг надежности 100%; Lexus RX Hybrid (2016 — настоящее время) — 100%;

(2016 — настоящее время) — 100%; Honda Jazz (2008 — 2015) — 100%;

(2008 — 2015) — 100%; Toyota Yaris Hybrid (2011 — 2020) — 99,6%;

(2011 — 2020) — 99,6%; Lexus NX Hybrid (2014 года — настоящее время) — 99,3%;

(2014 года — настоящее время) — 99,3%; Dacia Duster (2018 — настоящее время) — 90%;

(2018 — настоящее время) — 90%; Skoda Citigo (2012 — настоящее время) — 98,9%;

(2012 — настоящее время) — 98,9%; Alfa Romeo Giulietta (2010 — настоящее время) — 98,9%;

(2010 — настоящее время) — 98,9%; Hyundai i10 (2014 года — 2020) — 98,8%;

(2014 года — 2020) — 98,8%; Hyundai i20 (2015 — настоящее время) — 98,6%;

(2015 — настоящее время) — 98,6%; Mini Countryman (2017 — настоящее время) — 98,4%;

(2017 — настоящее время) — 98,4%; Lexus IS (2013 — настоящее время) — 98,4%;

(2013 — настоящее время) — 98,4%; Lexus CT (2011 — настоящее время) — 98,3%;

(2011 — настоящее время) — 98,3%; Toyota Corolla Hybrid (2018 — настоящее время) — 98,2%;

(2018 — настоящее время) — 98,2%; BMW X1 (2015 — настоящее время) — 98,1%;

(2015 — настоящее время) — 98,1%; Volkswagen Up! (2012 — настоящее время) — 98%;

(2012 — настоящее время) — 98%; Skoda Superb (2016 — настоящее время) — 98%;

(2016 — настоящее время) — 98%; Mercedes GLA (2014 — 2020) — 98%;

(2014 — 2020) — 98%; Mazda CX-3 (2016 — настоящее время) — 98%;

(2016 — настоящее время) — 98%; KIA Picanto (2011 — 2017) — 98%.

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