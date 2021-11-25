Британцы составили рейтинг лучших подержанных автомобилей представительского класса

В списке оказались десять моделей.

Британские специалисты назвали лучшие подержанные автомобили представительского класса.

Соответствующий список составили эксперты WhatCar?

Несмотря на огромный рост популярности внедорожников за последние несколько лет традиционные автомобили представительского класса все еще пользуются огромной популярностью среди покупателей. В конце концов, с невероятно высокими стандартами этого класса, благодаря годам непрерывного развития такими производителями, как Audi и BMW, среди прочего, любой автомобиль представительского класса должен быть на вершине своей игры, если он хочет быть выгодной покупкой.

К счастью, покупатели подержанных автомобилей представителей также могут воспользоваться этими высокими стандартами. Всего за несколько лет все эти фантастические технологии, не говоря уже об элегантном внешнем виде, комфорте, привлекательности водителя и удобстве в повседневном использовании, становятся доступными по очень разумным ценам.

Отмечается, что здесь нашлось место для десяти моделей, представленных восемью производителями.

Итак, вашему вниманию топ-10 подержанных автомобилей представительского класса:

10. Audi A5 Sportback ;

; 9. Mazda 6 ;

; 8. Alfa Romeo Giulia ;

; 7. Jaguar XE ;

; 6. Audi A3 Saloon ;

; 5. Tesla Model 3 ;

; 4. Volkswagen Passat ;

; 3. BMW 3-Series ;

; 2. Skoda Superb ;

; 1. Audi A4.

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