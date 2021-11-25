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Стройные Юрий Ткач и Евгений Кошевой ошеломили своим видом в молодости

Стройные Юрий Ткач и Евгений Кошевой ошеломили своим видом в молодости

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Стройные Юрий Ткач и Евгений Кошевой ошеломили своим видом в молодости

Юрий Ткач / instagram.com/kvartal95official

Актеры сравнили себя в детстве и сейчас.

Актеры студии "Квартал 95" устроили довольно трогательный фотопроект.

Так, знаменитости объединили в одном снимке себя взрослых и в детстве или молодости. Соответствующие фотографии появились на странице в Instagram студии. В частности, к созданию подборки присоединились Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов. В кадре взрослые юмористы обнимают себя юных.

Елена Кравец

Елена Кравец / © instagram.com/kvartal95official
Елена Кравец / instagram.com/kvartal95official

Александр Пикалов

Александр Пикалов / © instagram.com/kvartal95official
Александр Пикалов / instagram.com/kvartal95official

Степан Казанин

Степан Казанин / © instagram.com/kvartal95official
Степан Казанин / instagram.com/kvartal95official

Впрочем, больше всего пользователей ошеломили фото Кошевого и Ткача.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой / © instagram.com/kvartal95official
Евгений Кошевой / instagram.com/kvartal95official

Юрий Ткач

Юрий Ткач / © instagram.com/kvartal95official
Юрий Ткач / instagram.com/kvartal95official

"Твой ангел-хранитель всегда рядом. Это внутренний ребенок, который есть в каждом из нас. Заботься о нем", – говорится в сообщении.

Юрий Великий

Юрий Великий / © instagram.com/kvartal95official
Юрий Великий / instagram.com/kvartal95official

Мика Фаталов

Мика Фаталов / © instagram.com/kvartal95official
Мика Фаталов / instagram.com/kvartal95official

Владимир Мартынец

Владимир Мартынец / © instagram.com/kvartal95official
Владимир Мартынец / instagram.com/kvartal95official

В комментариях фаны оставили ряд приятных сообщений.

  • Какая интересная идея! Все – огонь
  • Интересно сделали
  • Все красавчики

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