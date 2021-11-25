Стройные Юрий Ткач и Евгений Кошевой ошеломили своим видом в молодости

Актеры сравнили себя в детстве и сейчас.
Актеры студии "Квартал 95" устроили довольно трогательный фотопроект.
Так, знаменитости объединили в одном снимке себя взрослых и в детстве или молодости. Соответствующие фотографии появились на странице в Instagram студии. В частности, к созданию подборки присоединились Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов. В кадре взрослые юмористы обнимают себя юных.
Елена Кравец
Александр Пикалов
Степан Казанин
Впрочем, больше всего пользователей ошеломили фото Кошевого и Ткача.
Евгений Кошевой
Юрий Ткач
"Твой ангел-хранитель всегда рядом. Это внутренний ребенок, который есть в каждом из нас. Заботься о нем", – говорится в сообщении.
Юрий Великий
Мика Фаталов
Владимир Мартынец
В комментариях фаны оставили ряд приятных сообщений.
- Какая интересная идея! Все – огонь
- Интересно сделали
- Все красавчики
Читайте также: