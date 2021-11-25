Стройные Юрий Ткач и Евгений Кошевой ошеломили своим видом в молодости

Актеры сравнили себя в детстве и сейчас.

Актеры студии "Квартал 95" устроили довольно трогательный фотопроект.

Так, знаменитости объединили в одном снимке себя взрослых и в детстве или молодости. Соответствующие фотографии появились на странице в Instagram студии. В частности, к созданию подборки присоединились Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Ткач и Александр Пикалов. В кадре взрослые юмористы обнимают себя юных.

Елена Кравец

Елена Кравец / instagram.com/kvartal95official

Александр Пикалов

Александр Пикалов / instagram.com/kvartal95official

Степан Казанин

Степан Казанин / instagram.com/kvartal95official

Впрочем, больше всего пользователей ошеломили фото Кошевого и Ткача.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой / instagram.com/kvartal95official

Юрий Ткач

Юрий Ткач / instagram.com/kvartal95official

"Твой ангел-хранитель всегда рядом. Это внутренний ребенок, который есть в каждом из нас. Заботься о нем", – говорится в сообщении.

Юрий Великий

Юрий Великий / instagram.com/kvartal95official

Мика Фаталов

Мика Фаталов / instagram.com/kvartal95official

Владимир Мартынец

Владимир Мартынец / instagram.com/kvartal95official

В комментариях фаны оставили ряд приятных сообщений.

Какая интересная идея! Все – огонь

Интересно сделали

Все красавчики

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