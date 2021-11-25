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Стрункі Юрій Ткач і Євген Кошовий приголомшили своїм виглядом в молодості

Стрункі Юрій Ткач і Євген Кошовий приголомшили своїм виглядом в молодості

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Стрункі Юрій Ткач і Євген Кошовий приголомшили своїм виглядом в молодості

Юрій Ткач / instagram.com/kvartal95official

Актори порівняли себе в дитинстві і зараз.

Актори студії "Квартал 95" влаштували доволі зворушливий фотопроєкт.

Так, знаменитості поєднали в одному знімку себе дорослих і в дитинстві або молодості. Відповідні світлини з'явилися на сторінці в Instagram студії. Зокрема, до створення добірки долучилися Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Олександр Пікалов. У кадрі дорослі гумористи обіймають себе юних.

Олена Кравець

Олена Кравець / © instagram.com/kvartal95official
Олена Кравець / instagram.com/kvartal95official

Олександр Пікалов

Олександр Пікалов / © instagram.com/kvartal95official
Олександр Пікалов / instagram.com/kvartal95official

Степан Казанін

Степан Казанін / © instagram.com/kvartal95official
Степан Казанін / instagram.com/kvartal95official

Втім, чи не найбільше юзерів приголомшили фото Кошового та Ткача.

Євген Кошовий

Євген Кошовий / © instagram.com/kvartal95official
Євген Кошовий / instagram.com/kvartal95official

Юрій Ткач

Юрій Ткач / © instagram.com/kvartal95official
Юрій Ткач / instagram.com/kvartal95official

"Твій янгол-охоронець завжди поруч. Це внутрішня дитина, яка є в кожному з нас. Піклуйся про неї", – йдеться у повідомленні.

Юрій Великий

Юрій Великий / © instagram.com/kvartal95official
Юрій Великий / instagram.com/kvartal95official

Міка Фаталов

Міка Фаталов / © instagram.com/kvartal95official
Міка Фаталов / instagram.com/kvartal95official

Володимир Мартинець

Володимир Мартинець / © instagram.com/kvartal95official
Володимир Мартинець / instagram.com/kvartal95official

У коментарях фани залишили низку приємних повідомлень.

  • Яка цікава ідея! Усі – вогонь
  • Цікаво зробили
  • Усі красунчики

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