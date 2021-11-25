Стрункі Юрій Ткач і Євген Кошовий приголомшили своїм виглядом в молодості

Актори порівняли себе в дитинстві і зараз.
Актори студії "Квартал 95" влаштували доволі зворушливий фотопроєкт.
Так, знаменитості поєднали в одному знімку себе дорослих і в дитинстві або молодості. Відповідні світлини з'явилися на сторінці в Instagram студії. Зокрема, до створення добірки долучилися Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Олександр Пікалов. У кадрі дорослі гумористи обіймають себе юних.
Олена Кравець
Олександр Пікалов
Степан Казанін
Втім, чи не найбільше юзерів приголомшили фото Кошового та Ткача.
Євген Кошовий
Юрій Ткач
"Твій янгол-охоронець завжди поруч. Це внутрішня дитина, яка є в кожному з нас. Піклуйся про неї", – йдеться у повідомленні.
Юрій Великий
Міка Фаталов
Володимир Мартинець
У коментарях фани залишили низку приємних повідомлень.
- Яка цікава ідея! Усі – вогонь
- Цікаво зробили
- Усі красунчики
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