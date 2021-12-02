Как защитить кузов своего автомобиля: эффективные советы для водителей

Чтобы кузов вашего автомобиля всегда был в хорошей форме, его нужно поддерживать.

Только представьте, вы приобрели себе авто, сразу оплатили дорогой детейлинг и просто не можете налюбоваться своей красавицей. Потом вы решили проехаться по городу и прямо в ваше авто прилетает камешек, теперь вас ждет путешествие к малярам, которые с радостью возьмут за свою работу несколько тысяч гривен.

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, ТСН.Авто сделал подборку, как защитить покрытие автомобиля и не потратить на это все деньги.

Самый дешевый вариант защитить своего "железного коня" — это при мойке или полировке наносить жесткий воск. Стоит эта процедура не очень много, но автомобиль будет иметь хоть какую-то защиту. При нанесении на краску возникает тоненькая пленка с антистатическим и гидрофобным эффектом. Так что водичка при дожде будет собираться большими каплями и улетать с кузова. Но эта процедура не сможет уберечь краску от царапин.

Более надежный способ, который не вытянет из вас много денег – жидкое стекло. Эта химия создает специальный защитный слой на кузове, который отталкивает воду и создает очень интересный блеск. После нанесения кажется, что на ваш автомобиль действительно одели стеклянный панцирь. Наносится оно просто, нужно растереть жидкость по всему автомобилю и стараться избегать воды три дня, чтобы стекло успело затвердеть. Теперь ваша ласточка блестит и защищена от легких царапин.

Ну и вершина химической промышленности по защите кузова – это керамическое покрытие. Стоит много, но свои деньги отрабатывает. Технология предлагает нанесение на кузов зерен оксида титана, диоксида кремния и других неорганических соединений, являющихся основой керамики. Именно этот довольно серьезный слой керамики и защищает кузов от царапин, а цвет краски от выгорания. Также она оказывает очень хороший блеск и гидрофобный эффект.

Более радикальной защитой будет – виниловая плёнка. Очень часто ее используют, как альтернативу покраске кузова, ведь оклеить авто стоит гораздо дешевле. Но в этом случае она может послужить неплохой защитой от царапин и даже некоторых ударов. Пленка достаточно толстая, поэтому может принять на себя механические повреждения.

Но если вы не хотите, чтобы внешний вид вашего автомобиля менялся, тогда для вас существует прозрачная полиуретановая пленка. Это самый дорогой вид защиты автомобиля, но он самый надежный и не портящий автомобиль. Но нужно помнить, что на пленке экономить не нужно. Если использовать дешевую плёнку, то при ее демонтаже она может сняться вместе с лаком и смысла в такой защите нет. И для тех, кто не жалеет денег на авто существует "комбо" – полиуретановая пленка покрыта керамикой. Такой тандем точно поможет вам максимально сберечь кузов машины.

Напомним, во избежание серьезных повреждений ознакомьтесь с тем, как припарковать автомобиль во время урагана: полиция дала действенные советы