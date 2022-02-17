Какое подержанное авто можно приобрести на рынке Германии до 2 тысяч долларов

Интересных автомобилей много, но большинство из них имеют базовые комплектации.

Многие слышали, что в Европе можно найти недорогие и неплохие авто и в каком-то смысле – это правда. Но все зависит от того, с чем сравнивать. Если сравнить наш автомобильный рынок с европейским, то становится понятно, что там авто гораздо дешевле, но не забывайте, что там к машинам относятся, как к вещи, а не как к инвестиции, поэтому очень часто, машины не в очень хорошем состоянии, от этого и низкая цена.

ТСН.Авто подготовил для вас, подборку лучших автомобильных вариантов до 2 тысяч долларов на рынке Германии.

Volkswagen Lupo

Начнем с довольно интересного малыша – Volkswagen Lupo. За этот автомобиль 2003 года выпуска с пробегом 155 тысяч километров дилер просит 1020 долларов (примерно 28 600 грн). Автомобиль из опций имеет только кондиционер, но для комфортного передвижения по городу иногда и этого достаточно. Под капотом у него неплохой двигатель – на 1,4 литра и простая механическая коробка передач. Потому в обслуживании проблем не будет.

Suzuki Swift

Далее еще один небольшой автомобиль, который не часто можно увидеть на дорогах – Suzuki Swift 2002 выпуска. За 1350 долларов (примерно 37 800 грн) вы получите авто с пробегом 91 тысяча километров. Самое главное, что автомобиль имеет экономичный двигатель – на 1 литр и автоматическую коробку передач. Итак, для начинающего водителя идеальное авто. Также, для жарких летних дней, в машине предусмотрен кондиционер.

Volkswagen Golf

Этот автомобиль в рекламе не нуждается. Перед вами легендарный – Volkswagen Golf. Автомобиль 2000 года стоит 1450 долларов (примерно 40 600 грн). За свою жизнь Golf уже "набегал" по европейским дорогам 136 тысяч километров. Под капотом у него двигатель – на 1.4 литра и МКПП. Надежный автомобиль за небольшие деньги.

Seat Ibiza

Этот автомобиль очень популярен на нашем рынке – Seat Ibiza 2007 года. За авто с пробегом 150 тысяч километров придется заплатить 1600 долларов (примерно 44 800 грн). Под капотом у него так же простой и надежный двигатель – на 1.4 литра и обычная проверенная временем механическая коробка передач. Автомобиль популярен, так что запчасти найти на него можно без проблем.

Suzuki Alto

И напоследок популярный автомобиль на европейском рынке – Suzuki Alto 2005 года. Автомобиль имеет 120 тысяч километров пробега и продается за 1650 долларов (около 46 200 грн). Это авто любят за его простоту и небольшие габариты, так что с парковкой проблем возникать не будет. Он оснащен двигателем – на 1.1 литра и конечно традиционной "механикой". Ну, из комплектации вы получите работающий кондиционер и электропакет.

Автомобили хоть и с довольно скромной комплектацией, но стоят немного и общую функцию личного транспорта выполняют без проблем.

Напомним, какой б/у автомобиль можно приобрести на рынке Польши до 2 тысяч долларов.