Почему не стоит покупать автомобиль с дизельным двигателем: названо семь причин

С ними достаточно хлопот.

Автомобилистам рассказали, почему не стоит покупать машину с дизельным двигателем.

Об этом сообщает "За рулем".

Так, для адекватного выбора автомобиля нужно четко понимать, для чего он вам нужен, сколько вы готовы тратить деньги на обслуживание, а также неплохо разбираться в этом деле вообще. Нюансов множество, вплоть до источника энергии, который будет приводить вашего "железного коня" в движение.

Бензин остается бензином, грубо говоря, в любое время года. Но вот с дизельным топливом все иначе. Оно бывает как летним, так и зимним. Летний вариант, даже если мороз на улице незначительный, с легкостью превращается в "жидкость", напоминающей по консистенции сметану. Иногда оно и вовсе может полностью перейти в твердую фазу.

И в целом дизельная топливная аппаратура крайне чувствительна к качеству топлива. Иногда заправка плохой соляркой приводит к дорогостоящему ремонту.

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Практически всегда дизельный вариант автомобиля стоит дороже, чем его бензиновый аналог. Несмотря на то, что дизельная машина все же экономичнее, эта разница будет долго окупаться. Бывают случаи, когда она окупается даже не у первого владельца.

В то же время ТО дизельный автомобиль требует примерно раз в 10 тысяч км пробега. Обходится оно примерно на половину дороже, чем в случае двигателя внутреннего сгорания.

Очень часто бывает так, когда экономия, которую дает дизельный двигатель, в результате не покрывает все необходимые расходы на обслуживание дизельного авто. К тому же цена дизельного топлива высокого класса ощутимо дороже АИ-92 и вплотную подходит к ценнику АИ-95.

У дизельных моторов высокий КПД, из-за чего в цилиндрах во время работы двигателя выделяется меньше тепловой энергии. Двигатель плохо прогревается, что может стать причиной дискомфорта зимой. До оптимальных температур двигатель прогревается только на ходу, когда нагрузка больше. Из-за этого зимой в салоне дизельного автомобиля откровенно холодно. Так что поклонники "зеленого" движения объявили дизельные автомобили едва ли не основными врагами окружающей среды, в отдельных городах Европы уже начали появляться зоны, куда с дизельными моторами не пускают.

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В дизельном двигателе образуется большое давление, из-за чего он создает больше шума. Шум, в свою очередь, приводит к более ощутимым вибрациям, которые тоже раздражает. К тому же дизель п-прежнему воняет и тарахтит на прогреве — соседи безошибочно узнают вас по звуку и запаху.

У дизеля очень сложная аппаратура. Она на порядок дороже бензиновой. У дорогих моделей затраты на ремонт и запчасти могут быть выше в несколько раз. Кроме этого конструкция дизельного двигателя требует от механика высокой квалификации, что влияет на ценник самой проделанной им работы.

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