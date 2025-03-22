Топ-3 выгодных подержанных авто: модели, которые не разочаруют

Покупка нового авто кажется привлекательной, но после выезда из автосалона стоимость автомобиля быстро падает, поэтому многие выбирают подержанные автомобили.

Об этом пишет издание Новости N.

Покупка подержанной машины может быть не менее выгодна, чем новая, если она в хорошем состоянии.

Топ-3 доступных моделей на 2025 год

Volvo XC40

Покупка компактного внедорожника, как Volvo XC40, не означает, что нужно пожертвовать стилем. Модель предлагает элегантный интерьер с комфортабельным пространством для всех пассажиров. Несмотря на некоторые неудобные элементы управления, система на базе Google удивляет своей функциональностью, а сам автомобиль подходит для длительных поездок.

Hyundai Ioniq 5

Эта модель поражает своим ретро-футуристическим дизайном и отличным запасом хода в 475 км. Это один из лучших электрических внедорожников на рынке, при этом он практичен и удобен для водителя и пассажиров. Единственным минусом является сравнительно небольшой багажник, но его стиль и характеристики перекрывают этот недостаток.

BMW Z4

Отличный выбор для ищущих спортивный кабриолет с элегантным дизайном и удобным салоном. Он имеет большой багажник для двухместного авто и отлично ведет себя на некачественных дорогах. Хотя Mercedes SLC более удобен, Z4 все же оставляет лучшие впечатления благодаря своей информационно-развлекательной системе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в феврале 2025 года рынок новых электрокаров в Украине снизился на 37% по сравнению с 2024 годом.

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