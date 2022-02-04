Украинские спортсмены одержали победу в ралли Monte-Carlo Classique

Украинские экипажи завоевали в соревнованиях много номинаций.

В этом году украинский экипаж впервые принял участие в гонке Monte-Carlo Classique. Пилот – Сергей Малик и штурман – Геннадий Вильгоцкий успешно добрались до финиша на автомобиле "ЗАЗ-965" из киевского клуба КМАМК.

Организаторы вручили Главный Кубок в классе автомобилей до 900 куб. см украинской команде. Об этом на своей странице Facebook сообщил пилот Сергей Малик.

Второе место занял литовский экипаж (Т. Виткевичюс, В. Толейкис). Бронза досталась также украинцам – Павлу Данченко и Игорю Левченко. Также там проходил неофициальный костюмированный конкурс "Элеганции", на котором одержал победу семейный львовский экипаж — Светлана Кравс и Евгений Кравс. Что интересно, украинцы тоже неплохо выступили и в классе авто до 1200 куб. см. Третье место получила команда на "Москвич-408" – Юрий Бомбардёров и Виктор Поваров.

Євгеній Кравс

Rallye Monte-Carlo Classique проходит уже в пятый раз. Регламент соревнований прост – в них могут принять участие серийные автомобили, изготовленные в период с 1911 по 1965 год. Конечно, автомобиль должен находиться в заводском исполнении без модификаций. В этой гонке, участникам не нужно показывать максимальную скорость, все что от них требуется – это максимально точно проехать трассу до заданного времени.

Вместе с Rallye Monte-Carlo Classique в Монако проходят еще одни соревнования — Rallye Monte-Carlo Historique. В нем уже принимают участие подготовленные автомобили, которые в прошлом гонялись в легендарном Rallye Monte-Carlo.

Напомним, что в Украине в 2021 году установлен рекорд по экспорту автомобилей.