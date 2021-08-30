Киев в начале недели охватили серьезные пробки: где не проехать

Киев в начале недели охватили серьезные пробки: где не проехать

Особенно тяжелая ситуация на левом берегу.

Киев утром понедельника, 30 августа, охватили значительные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google Maps, осложнение движения наблюдается на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской, Елены Телиги, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Вадима Гетьмана, а также на проспектах Героев Сталинграда и Степана Бандеры.

Кроме того, "стоят" проспекты Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Политехнический институт" до м."Университет"), Воздухофлотский, Голосеевский и Леся Курбаса. Существенные пробки также на улицах Набережно-Крещатицкой и Жилянской.

Что касается мостов, то тяжелее всего проехать по Северному и Дарницкому. На левом берегу, в свою очередь, пробки присутствуют на проспектах Броварском, Соборности, Николая Бажана, Петра Григоренко и Освободителей.

Очень трудно также проехать по бульвару Перова, улицам Братиславской, Миропольской, Генерала Жмаченко, Дарницкому шоссе и Днепровской набережной.

Ранее рассказывалось о том, что Киев находится в десятке городов мира с самыми крупными пробками.

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