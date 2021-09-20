Киев в начале недели постигли серьезные пробки: где не проехать

Киев в начале недели постигли серьезные пробки: где не проехать

На это существенно могли повлиять погодные условия.

В Киеве по состоянию на утро понедельника, 20 сентября, наблюдаются существенные пробки.

Так, ссылаясь на данные онлайн-сервиса Google-Maps, осложнение движения наблюдается на улицах Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской, Щусева (от м."Сырец" до м."Дорогожичи"), Набережно-Крещатицкой и Вадима Гетьмана.

Кроме того, автомобили заполонили проспекты Героев Сталинграда, Степана Бандеры, Победы (от м."Житомирская" до м."Берестейская" и от м."Шулявская" до Национального цирка Украины), Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотский и Голосеевский.

Ближе к центру и в самом центре столицы трудно проехать по Набережному шоссе, по улицам Жилянской, Короленковской и Большой Васильковской, а также по бульвару Тараса Шевченко. Серьезные пробки и на мостах, где в сторону правого берега сложно проехать по Северному, Русановскому и Дарницкому.

На левом берегу, в свою очередь, пробки есть на проспектах Романа Шухевича, Владимира Маяковского, Броварском, Освободителей и Соборности. Также скопление авто наблюдается на улицах Центральной Миропольской, Братиславской, Курнатовского и Оноре де Бальзака.

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