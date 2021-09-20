В Украине дорога цветная капуста: сколько стоит

В Украине дорога цветная капуста: сколько стоит

Стоимость овоща вдвое больше, чем в прошлом году.

В украинских магазинах и на рынках рекордная стоимость цветной капусты.

Об этом рассказали в "Сніданку з 1+1".

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На оптовых рынках отдать за нее придется до 55 гривен. В прошлом году в этот период овощ стоил до 25 гривен за килограмм. Пекинская и белокочанная капуста — 10 гривен, краснокочанная — 18 гривен.

Подорожал за выходные и початок кукурузы: стоит от 4 до 6 гривен. За баклажаны просят 14-20 гривен за килограмм.

Как сообщалось, с августа 2020 по август 2021 года среди овощей "борщевого набора" картофель подешевел на 13,6%, морковь — на 5,2%.

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