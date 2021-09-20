В Україні дорога цвітна капуста: скільки коштує

В Україні дорога цвітна капуста: скільки коштує

Вартість овоча удвічі більша, ніж торік.

В українських магазинах та на ринках рекордна вартість цвітної капусти.

Про це розповіли у "Сніданку з 1+1".

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На гуртових ринках віддати за неї доведеться до 55 гривень. Торік у цей період овоч коштував до 25 гривень за кілограм. Пекінська та білокачанна капуста - 10 гривень, червонокачанна – 18 гривень.

Подорожчав за вихідні й качан кукурудзи: коштує від 4 до 6 гривень. За баклажани просять 14-20 гривень за кілограм.

Як повідомлялося, від серпня 2020 року по серпень 2021 року серед овочів "борщового набору" картопля подешевшала на 13,6%, морква – на 5,2%.

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