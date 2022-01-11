Украина стала лидером в Европе по динамике роста авторынка

Показатель увеличился на сумасшедшие 20%.

Украинский авторынок по итогам 2021 стал лидером в Европе по динамике роста.

Об этом на своей странице в Facebook отметил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

"В Украине рекорд: рынок новых авто пересек отметку 100 тысяч! В 2021 было продано 103 650 легковых автомобилей и авторынок вырос на 20% по сравнению с 2020", — сказал Назаренко.

Эксперт также подчеркнул, что в ЕС продается больше авто и итоги года там еще подводят, но европейские коллеги отмечают, что именно Украина стала лидером по динамике роста.

Добавим, что в 2021 году только три из двенадцати месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении по регистрациям новых легковых автомобилей: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%). Положительный результат формировался в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24) %), ноябре (+22%) и декабре (+7%).

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