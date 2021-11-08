В Украине катастрофически обрушилось производство автомобилей

Падение составляет около 70%.

В Украине по итогам октября 2021 года серьезно уменьшился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошли 292 единицы транспортных средств. Отмечается, что по сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране уменьшился почти на 58%, а по отношению к предыдущему месяцу – на 68%.

Так, наибольшее падение произошло в части легковых автомобилей. За месяц украинские заводы выпустили 202 легковых авто, что втрое меньше, чем в прошлом. Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗ", переставший раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил 3 экземпляра – минус одна машина от результата октября 2020 года.

Однако на фоне общего падения автопроизводства почти на 13% увеличилось производство автобусов. В октябре было сделано 87 автобусов.

Всего с начала 2021 года в Украине было произведено 7 002 единицы автотранспортных средств, что на 85% больше, чем за первые десять месяцев прошлого года. Легковых автомобилей – 6 337 (+97%), коммерческих – 27 (-25%), автобусов – 638 (+17%).

Ранее рассказывалось о том, что в Украине готовятся начать выпуск новых электробусов.

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