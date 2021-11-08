В Україні катастрофічно обвалилося виробництво автомобілів

Падіння становить майже 70%.

В Україні за підсумками жовтня 2021 року серйозно зменшився обсяг автовиробництва.

Як повідомляє "Укравтопром", минулого місяця з конвеєрів зійшло 292 одиниці транспортних засобів. Зазначається, що порівняно з результатом річної давнини випуск автотранспорту в країні зменшився майже на 58%, а щодо попереднього місяця – на 68 відсотків.

Так, найбільше падіння відбулось в частині легкових автомобілів. За місяць українські заводи випустили 202 легкових авто, що втричі менше, ніж торік. Випуск комерційних автомобілів (без урахування "АвтоКрАЗ", який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склав 3 екземпляри – мінус одна машина від результату жовтня 2020 року.

Проте, на тлі загального падіння автовиробництва, майже на 13% збільшилось виробництво автобусів. Протягом жовтня було зроблено 87 автобусів.

Усього від початку 2021 року в Україні було виготовлено 7 002 одиниці автотранспортних засобів, що на 85% більше, ніж за перші десять місяців минулого року. Легкових автомобілів – 6 337 (+97%), комерційних – 27 (-25%), автобусів – 638 (+17%).

Раніше розповідалося про те, що в Україні готуються розпочати випуск нових електробусів.

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