В РФ производство легковых автомобилей обрушилось более чем на 80%

Отмечается, что с российских конвейеров в прошлом месяце сошли 19,4 тысяч "легковиков".

Такие данные приводит "Росстат", передает Auto-Consulting.

Подобный показатель на 80,6% меньше результата за тот же месяц 2021 года, но на 44,5% больше, чем в июне 2022-го. Ситуация улучшилась благодаря тому, что в июле "АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva Legend и Granta Cross – модели сходят с конвейера в антикризисной версии без сложной электроники. Кроме того, в стране продолжают работу предприятия УАЗ и Haval. Другие заводы до сих пор простаивают.

Всего за 7 месяцев в стране произвели 300 тысяч легковых автомобилей – на 64,2% меньше, чем за январь-июль прошлого года. Ожидается, что в августе объемы производства увеличатся, поскольку на конвейер вернулась Niva Travel, а также "АвтоВАЗ" выпустил 1,8 тысяч экземпляров Largus. А с 29 августа тольяттинский завод перейдет на пятидневную рабочую неделю.

Что касается производства грузовых автомобилей, то за январь-июль в России собрали 80,5 тысяч единиц, что на 20,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с российских конвейеров сошло 10,1 тысяч грузовиков – это на 35,9% меньше, чем годом ранее. Следует отметить, что автозаводы "Урал" и ГАЗ в прошлом месяце приостанавливали производство на время корпоративных отпусков.

По итогам первой половины 2022 года российские заводы смогли выпустить 281 тысячу "легковиков". Падение составило 61,8% по сравнению с результатом января-июня 2021 года – 736 тысяч автомобилей. А производство грузовиков просело за первое полугодие на 17,7% — до 70,4 тысяч единиц.

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