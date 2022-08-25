У РФ виробництво легкових автомобілів обвалилося на понад 80%

Зазначається, що з російських конвеєрів минулого місяця зійшли 19,4 тисячі "легковиків".

Такі дані наводить "Росстат", передає Auto-Consulting.

Подібний показник є на 80,6% менше від результату за той же місяць 2021 року, але на 44,5% більше, ніж у червні 2022-го. Ситуація покращилася завдяки тому, що в липні "АвтоВАЗ" відновив випуск Niva Legend та Granta Cross – моделі сходять із конвеєра в "антикризовій" версії без складної електроніки. Крім того, у країні продовжують працювати підприємства УАЗ та Haval. Інші заводи досі простоюють.

Усього за 7 місяців у країні виробили 300 тисяч легковиків – на 64,2% менше, ніж за січень-липень минулого року. Очікується, що у серпні обсяги виробництва збільшаться, оскільки на конвеєр повернулася Niva Travel, а також "АвтоВАЗ" випустив 1,8 тисячі екземплярів Largus. А від 29 серпня тольяттінський завод перейде на п'ятиденний робочий тиждень.

Що ж до виробництва вантажних автомобілів, то за січень-липень у Росії зібрали 80,5 тисячі одиниць, що на 20,1% нижче за показник за аналогічний період минулого року. У липні з російських конвеєрів зійшло 10,1 тисячі вантажівок – це на 35,9% менше, ніж роком раніше. Варто зазначити, що автозаводи "Урал" та ГАЗ минулого місяця призупиняли виробництво на час корпоративних відпусток.

За підсумками першої половини 2022 року російські заводи змогли випустити 281 тисяч "легковиків". Падіння становило 61,8% порівняно з результатом січня-червня 2021 року - 736 тисяч автомобілів. А виробництво вантажівок просіло за перше півріччя на 17,7% - до 70,4 тисячі одиниць.

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