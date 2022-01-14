19 советов автолюбителю, которые никогда не будут лишними

Все мы так или иначе учимся на своем опыте. Вот советы от профессиональных водителей о том, как правильно поступать в тех или иных ситуациях.
Как правило, жизнь автомобилиста не всегда зависит только от него самого. Поэтому, на дороге всегда нужно быть внимательным и сконцентрированным.
А чтобы поездка прошла безопасно, ТСН.Авто подготовил список основных советов, которые всегда пригодятся во время передвижения.
- Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. Не выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади, и вы - труп под фурой. Держать руль только прямо.
- Вы схватили обочину или снежный брустер слева (например, возле разделительной на проспекте) или справа (обочина). Убейте в себе инстинкт дернуть руль в обратную сторону. Наоборот, мертвой хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернется на дорогу. Не нужно во что бы то ни стало стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.
- Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по внутреннему радиусу (для вас - внутренний, для встречных - внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу, начнет заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин, проезжающих по внутреннему радиусу. Как правило, их занос кончается на обочине.
- Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!
- Не катайся на "нейтралке". Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз - не всегда выход.
- Не тормозите при повороте. В повороте - только контролируемый разгон.
- Всегда оставляйте запасной вариант. Например, сомневаясь при обгоне, выезжайте на встречку и тащитесь сзади, пока не будете уверены на 100%, что обгонять можно. А если что, возвращайтесь на свою полосу.
- При обгоне на шоссе со встречным потоком, не стоит вылезать на встречку и смотреть. Отстаньте от впередиидущей машины, увеличьте обзор встречки. Заметите окно, разгоняйтесь по свое полосе и выходите на встречку в начале окна уже на максимальной скорости.
- Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток, гасите скорость еще на встречной полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. Сначала уравняйте скорость на встречной полосе.
- Если видите, что встречная машина не успевает обогнать, включайте правый поворотник и прижимайтесь к обочине заранее. Не мигайте фарами, там может быть человек, который первый день за рулем.
- Если машину сносит/заносит действуйте твердо и плавно, без суеты. Процесс не развивается мгновенно и, соответственно, не любит резких и судорожных движений. И выучите, что такое "снос" и "занос", какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях все можно поправить.
- Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случится.
- Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдет срыв и вы "поплывете" (эффект аквапланирования), система вам не поможет. Она банально "не понимает", что происходит. Вообще не надейтесь на нее. Она, конечно, вещь! И поможет в большинстве случаях, но электроника несовершенна...
- Если вы с ветерком летите по левому ряду, а на встречке пробка, то за каждым авто вас ждет веселый смертник в виде пешехода, для которого "гляди-ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить".
- Вы летите по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Скорее всего, они пропускают пешехода - будьте внимательнее!
- На обочине человек с детьми или дети, тормози - вариантов нет. Знаете, как дети маленькие бегают? И почти всегда в неожиданном направлении!
- Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колес, мешков и т. д. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не улетите с дороги, "прихватив с собой" пару столбов, соседнюю машину и пешехода на обочине. А тот песик весело побежит дальше, а вы…
- Расстояние до впереди едущего авто на 3 секунды, считая в спокойном темпе "1001, 1002, 1003". Ориентир, от которого отталкиваться - любой неподвижный предмет, например, столб. При ухудшении погодных условий лучше увеличить дистанцию.
- И последнее, но не по важности. Всему причина - скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать: "Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!" Всегда передвигайтесь с комфортной скоростью, которая адекватна погодным условиям и дорожной обстановке. Помните - спешка важна лишь при ловле блох.