19 советов автолюбителю, которые никогда не будут лишними

19 советов автолюбителю, которые никогда не будут лишними

Все мы так или иначе учимся на своем опыте. Вот советы от профессиональных водителей о том, как правильно поступать в тех или иных ситуациях.

Как правило, жизнь автомобилиста не всегда зависит только от него самого. Поэтому, на дороге всегда нужно быть внимательным и сконцентрированным.

А чтобы поездка прошла безопасно, ТСН.Авто подготовил список основных советов, которые всегда пригодятся во время передвижения.