19 порад автолюбителю, які ніколи не будуть зайвими

19 порад автолюбителю, які ніколи не будуть зайвими

Всі ми так чи інакше навчаємось на своєму досвіді. Ось поради від професійних водіїв про те, як правильно чинити в тих чи інших ситуаціях.

Як правило, життя автомобіліста не завжди залежить лише від нього самого. Тому на дорозі завжди потрібно бути уважним та сконцентрованим.

А щоб поїздка пройшла безпечно, ТСН.Авто підготував список основних порад, які завжди стануть у нагоді під час пересування.