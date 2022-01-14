19 порад автолюбителю, які ніколи не будуть зайвими

Всі ми так чи інакше навчаємось на своєму досвіді. Ось поради від професійних водіїв про те, як правильно чинити в тих чи інших ситуаціях.
Як правило, життя автомобіліста не завжди залежить лише від нього самого. Тому на дорозі завжди потрібно бути уважним та сконцентрованим.
А щоб поїздка пройшла безпечно, ТСН.Авто підготував список основних порад, які завжди стануть у нагоді під час пересування.
- Траса, поворот наліво. Ви стоїте та пропускаєте зустрічні авто. Не викручуйте заздалегідь кермо вліво. Удар ззаду, і ви – труп під фурою. Тримати кермо лише прямо.
- Ви схопили узбіччя або сніжний брустер ліворуч (наприклад, біля розділової на проспекті) або праворуч (вздовж). Убийте в собі інстинкт смикнути кермо у зворотний бік. Навпаки, мертвою хваткою керма, не змінюючи положення ноги на педалі газу, компенсуйте відведення убік. Авто буде втрачати швидкість і повернеться на дорогу. Не потрібно будь-що прагнути на дорогу, вас різко кине у зворотний бік.
- Будьте уважні під час проходження затяжних поворотів по внутрішньому радіусу (для вас – внутрішній, для зустрічних – зовнішній). Якщо зустрічний автомобіль, що проїжджає зовнішнім радіусом, почне заносити, то він поїде не в кювет, а в 90% випадках, після судомних рухів зустрічного водія, полетить вам в лоб. Помилково більше боятися зустрічних машин, які проїжджають внутрішнім радіусом. Як правило, їх занесення закінчується на узбіччі.
- Коли перебудовуєтеся, прискорюйтесь!
- Не катайся на "нейтралці". Ви втрачаєте можливість прискорюватися, а гальмо – не завжди вихід.
- Не гальмуйте в разі повороту. У повороті — лише контрольований розгін.
- Завжди залишайте запасний варіант. Наприклад, сумніваючись під час обгону, виїжджайте на зустрічку і тягніться ззаду, доки не будете впевнені на 100%, що можна обганяти. А якщо що, повертайтеся на свою смугу.
- У разі обгону обгоні на шосе із зустрічним потоком, не варто вилазити на зустрічку та дивитися. Відстаньте від попереду машини, збільште огляд зустрічки. Помітите вікно, розганяйтеся своєю смугою і виходьте на зустрічку на початку вікна вже на максимальній швидкості.
- Здійснюючи шаховий обгін на трасі та вклинюючись у потік, гасіть швидкість ще на зустрічній смузі. Одна з найпоширеніших помилок, коли, обганяючи колону на значній швидкості, водій, бачачи, що не встигає, починає вклинюватися у свою смугу і водночас сильно гальмувати. Спочатку зрівняйте швидкість на зустрічній смузі.
- Якщо бачите, що зустрічна машина не встигає обігнати, вмикайте правий поворотник і притискайтеся до узбіччя заздалегідь. Не блимайте фарами, там може бути людина, яка перший день за кермом.
- Якщо машину зносить/заносить, дійте твердо і плавно, без суєти. Процес не розвивається миттєво і, відповідно, не любить різких та судомних рухів. І вивчіть, що таке "знос" і "занесення", які дії потрібно робити на різних приводах. Безвихідна ситуація тільки одна, це занесення на передньому приводі на спуску, в інших випадках все можна виправити.
- Не зайвим буде знайти великий рівний майданчик і спробувати своє авто в екстремальному гальмуванні та розгоні. Розгойдуйте, відчуйте межу. Нічого з вашим авто не станеться.
- Не сподівайтеся на систему стабілізації під час дощу. Якщо відбудеться зрив і ви попливете (ефект аквапланування), система вам не допоможе. Вона банально "не розуміє", що відбувається. Взагалі, не сподівайтеся на неї. Вона, звісно, річ! І допоможе в більшості випадків, але електроніка недосконала.
- Якщо ви з вітерцем летите по лівому ряду, а на зустрічці пробка, то за кожним авто на вас чекає веселий смертник у вигляді пішохода, для якого "дивись, всі стоять, піду доріжку перейду, пивка купити".
- Ви летите по лівому ряду, а праворуч всі стоять чи повільно їдуть? Швидше за все, вони пропускають пішохода – будьте уважнішими!
- На узбіччі людина з дітьми чи діти, гальма – варіантів немає. Знаєте, як маленькі діти бігають? І майже завжди у несподіваному напрямку!
- Тварини на дорозі або несподівані перешкоди у вигляді коліс, мішків тощо. Зберігайте холоднокровність. Перш ніж врятувати псинку, переконайтеся, що не відлетіть з дороги, "прихопивши з собою" пару стовпів, сусідню машину та пішохода на узбіччі. А той песик весело побіжить далі, а ви...
- Відстань до автомобіля, що їде на 3 секунди, рахуючи в спокійному темпі "1001, 1002, 1003". Орієнтир, від якого відштовхуватися – будь-який нерухомий предмет, наприклад, стовп. У разі погіршення погодних умов краще збільшити дистанцію.
- І останнє, але не важливо. Усьому причина – швидкість. Покажіть мені аварію, про яку не можна сказати: "Блін, їхав би трохи повільніше, і нічого не було б!" Завжди пересувайтеся з комфортною швидкістю, яка адекватна погодним умовам та дорожній обстановці. Пам'ятайте — поспіх важливий лише при лові бліх.