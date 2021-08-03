Все об автомобиле Mini Cooper: что это за хэтчбек и чем он привлекает

Все об автомобиле Mini Cooper: что это за хэтчбек и чем он привлекает

Эта модель является одной из лучшей в сегменте небольших авто.

Mini Cooper имеет очень яркую историю, которая продолжается уже 60 лет. За этот период он стал одним из самых популярных британских автомобилей, и считается классикой Туманного Альбиона.

ТСН.ua рассказывает об этой модели, которую любят во всем мире.

Mini Cooper 1961 года

Первый оригинальный Cooper был построен в 1961 году на базе первой модели Mini. Конструктор гоночных автомобилей Джон Купер полюбил Mini за его надежность и управляемость и решил придать ему более мощный двигатель объемом 997 куб., пару карбюраторов SU, которые помогли увеличить мощность до 55 лошадиных сил, новую коробку передач, передние дисковые тормоза и новую контрастную двухцветную окраску, которая потом передавалось всем моделям марки.

Автомобиль запланировали для участия в ралли, поэтому по требованиям для этого компания выпустила 1000 экземпляров модели. В конце концов, двигатель объемом 997 куб. см был заменен на версию с 998 куб.

Classicdriver

Mini Cooper S 1961 года

В 1963 году автомобиль решили обновить и выпустили Mini Cooper S, который получил еще более мощный двигатель объемом 1071 куб. см. и большие дисковые тормоза. К обновлению модели в 1964 году было продано 4030 моделей.

Кстати, в этом же году Cooper стал первым на одной из самых престижных раллийных гонок — Ралли Монте-Карло. Победа над более мощными и большими автомобилями навсегда вписала его в историю автоспорта. Аналогичное достижение машине удалось повторить в 1965, 1966 (впоследствии победу отменили) и 1967 годах.

Также были выпущены две другие модели S. Они были сделаны специально для кольцевых гонок "Under 1000cc" и "Under 1300cc". Двигатели имели рабочий объем 970 куб. см и 1275 куб. см соответственно. Модель с меньшим двигателем восприняли плохо, и до 1965 года было построено всего 963 экземпляра. Другое авто производили до 1971 года.

Mini Cooper 1970-х и 1980-х годов

В конце 1970-х и 1980-х годов были выпущены новые модели, которые в значительной степени были основаны на оригинальных моделях Cooper и Cooper S. Однако из-за конкуренции с новыми, более современными небольшими автомобилями, продажи Mini начали падать. В 1981 году оригинальный Mini последний раз попал в первую десятку самых популярных автомобилей Великобритании.

Mini Cooper S 2000 года

2000-го, после 40 лет выпуска, вышла последняя модель оригинального Mini. Это был красный Cooper Sport. Внешне это был почти тот же MINI, что и раньше. Он имел ту же очень короткую переднюю часть с прямолинейной панелью, сочетающей пару круглых фар и хромированную решетку радиатора. Набор дополнительных противотуманных фар был в списке опций. По бокам увеличенные колесные арки имели пластмассовые формы для покрытия широких легкосплавных дисков диагональю 13 дюймов.

Внутри он вмещал четырех пассажиров, что стало стандартом еще в 1960-х годах. Его низко установленные сиденья позволили даже высоким людям поместиться в салоне. Также автомобилю добавили стальные балки внутри дверей для усиления защиты. По той же причине Mini начал устанавливать подушку безопасности водителя в руль.

Машину оснастили 1,3-литровым двигателем, который выдавал до 63 л. с. Он работал в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач, которая передавала мощность на передние колеса.

Classicdriver

Mini Cooper R50 2000 года

BMW приобрел Mini 1994 года, и через шесть лет они модернизировали ее заводы и начали выпускать модифицированные современные модели, дизайн которых основан на оригинальных автомобилях британской марки.

В конце 2000 года вышла первая модель Mini, которую они создали вместе с BMW. Это был Cooper R50 с фирменным экстерьером, и за шесть лет его производства удалось продать более миллиона единиц.

Хэтчбек стал больше предметом моды, чем транспортным средством. Он стоил дороже, чем большинство доступных небольших автомобилей, но клиенты премиум-класса об этом не заботились. В зависимости от комплектации автомобиль спереди имел решетку радиатора, которую обрабатывали хромом или в цвет кузова. Для версии с наддувом (Cooper S) автопроизводитель установил воздухозаборник на капоте.

Внутри автомобиль отличался от всех других на рынке. Автомобиль получил совершенно новый интерьер, который включал переключатели, вдохновленные самолетами Второй мировой войны, и большой круглый циферблат, расположенный на верхней части приборной панели. Хэтчбек имел низкие сиденья, а переключатель передач был выполнен в стиле ретро. Раскладная лавка сзади вмещала двух пассажиров.

Под капотом Mini предлагал на выбор три двигателя. 1,4-литровый агрегат устанавливали для конкретных рынков, а остальной мир получал 1,6-литровую версию. Модель Cooper S оснащали 1,6-литровой силовой установкой с наддувом. Позже появилась дизельная версия, которую они перенесли с Toyota. Одним из ключевых элементов автомобиля стала независимая подвеска во всех углах, что было уникально для небольших авто.

Evo.co.uk

Mini Cooper R56 2006 года

BMW позволило Mini восстановить свое известное британское имя на рынке со свежим автомобилем, но со стилем, который напоминал бывшего чемпиона Ралли Монте-Карло.

Второе поколение хэтчбека, которое называлось R56 было выпущено в 2006 году, и оно имело почти такой же вид, как и его предшественник. В то же время с похожим дизайном это был совершенно новый автомобиль. Поворотники на новых фарах выглядели подобно моделям 2000 модельного года, но были другими. В общем передняя часть была характерна для Mini.

Внутри машина также получила похожий стиль с предшественником, но ей установили большой спидометр в центре. За рулем находился большой тахометр с ЖК-дисплеем для бортового компьютера. Для пассажиров передних сидений места было достаточно, но для задних было мало пространства для ног.

Под капотом Mini 2006 года установили двигатели нового поколения, разработанные совместно BMW и Peugeot. Они заменили старые 1,6-литровые агрегаты от Chrysler. В зависимости от версии агрегата они комплектовались со стандартной 5- или 6-ступенчатой «механикой». В списке опций была автоматическая коробка передач.

Mini Cooper 5 Door 2014 года

BMW взяла и превратила Mini на модный, премиальный маленький автомобиль, от которого восхищались во всем мире. Однако у него были проблемы с вместимостью пассажиров, поэтому марка выпустила в 2014 году 5-дверный хэтчбек.

Возможно, он стал менее привлекательным, но точно намного практичнее. Сзади стало больше места, и оттуда теперь можно было выйти через отдельные двери, а не передние. Хотя места для ног все равно было не очень много из-за колесной базы 2567 мм.

Интерьер сделали подходящим для автомобиля премиум-класса. Навигация, различные настройки для вождения, замечательная звуковая система и роскошная отделка выделили его среди конкурентов.

Для модели были доступны 5 ДВС (три бензиновых агрегата и два турбодизеля) и одна электрическая версия. Вершиной диапазона является Cooper JCW (John Cooper Works), который имел мощность 306 л. с. Стандартная версия до сих пор имела небольшой 1,2-литровый агрегат, который имел всего 75 л. с. В зависимости от двигателя были доступны трансмиссии с 6-ступенчатой механической, 6 или 8-ступенчатой автоматической или 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

autoevolution.com

Mini Cooper 2014 года

Стандартная версия с тремя дверями также продолжила выходить. В 2014 году презентовали ее новое поколение, которое получило несколько большие габариты. Хэтчбек должен был и дальше быть ведущим небольшим автомобилем премиум-класса, поэтому получил значительные обновления во всех сферах: от удовольствия от вождения, качества и к индивидуальности.

Новый Mini стал на 98 мм длиннее, на 44 мм шире и на 7 мм выше, чем его предшественник, а колесная база увеличилась на 28 мм, что позволило улучшить комфорт на поворотах и во время движения, а также увеличить пространство в салоне.

Передняя и задняя части получили большинство визуальных улучшений, а в интерьере появились новая цветовая палитра, обновленные формы, новая комбинацию на приборной панели, дисплей и функция Mini Connected XL Journey Mate с информацией о дорожном движении в реальном времени.

Mini John Cooper Works Hardtop 2014 года

В декабре 2014-го также вышел Mini John Cooper Works Hardtop, который был очень похож на версию Cooper S. Внешне он получил другой передний бампер с большим количеством вентиляционных отверстий, немного модифицированную заднюю часть, а также набор новых дисков и белых указателей поворота, что содержатся в светодиодных фарах.

Внутри новый JCW Hardtop оснащен сиденьями в агрессивном стиле, обтянутыми тканью Dinamica, перфорированным кожаным рулем, алюминиевыми педалями и переключателями. Также автомобиль получил новую подвеску и электромеханический гидроусилитель руля, DSC, DTC, электронное блокирование дифференциала и регулирование амортизатора.

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Mini Cooper 5 Door 2018 года

Mini был первым небольшим автомобилем премиум-класса, и он сохранял это преимущество в течение многих лет, пока другие производители автомобилей не начали создавать конкурентов. Но британскому бренду удалось сохранить свой блестящий имидж на рынке.

В 2018 году вышла новая версия 5-дверного варианта. В то же время инженеры компании также растянули 3-дверное авто и сократили ему передние двери. Внешний вид был почти таким же, но теперь с короткими передними и задними свесами и почти вертикальной передней панелью.

Новый 5-дверный Mini сохранил круглые фары, которые сделали автомобиль таким популярным во всем мире. Решетка осталась маленькой. Хэтчбеку не нужен был больший воздухозаборник, поскольку большинство его двигателей были маленькими. Для более спортивных версий, таких как Cooper S и John Cooper Works, инженеры установили воздухозаборник на капот.

В салоне сохранился дизайн в стиле ретро, но некоторые детали были обновлены. Были установлены новые экраны на панели приборов и сенсорный дисплей посередине центральной консоли. Места сзади было достаточно для трех худых пассажиров. Багажник был достаточно большим для определенных покупок, но для шопинга пришлось складывать задние сиденья.

Одной из важнейших особенностей Mini была задняя независимая подвеска, которая сделала автомобиль очень комфортным для своего класса. Для отдельных моделей была доступна 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а стандартной КП была 6-ступенчатая «механика».

Mini Cooper 2018 года

От приобретения BMW с 1994 года Mini выпустило три поколения Cooper. С тех пор он продолжал расти в размерах и вариациях двигателей. Третье поколение предлагало множество вариантов, но почему-то оно утратило свой первоначальный спортивный дух. Однако оно завоевало свое место в сегменте премиальных легковых автомобилей.

Mini 2018 года очень отличался от предыдущего из-за больших размеров. Хотя характер дизайна сохранился, со своей специфической ретро-решеткою радиатора и круглыми фарами. Также у него был приятный на вид интерьер.

Панель приборов была уникальной на рынке из-за большого круглого дисплея для информационно-развлекательной системы посередине центральной консоли и нескольких циферблатов перед водителем. Также внутри есть некоторые другие компоненты, характерные для MINI. Например, кнопка запуска была размещена на центральной консоли, под большим круглым информационно-развлекательным блоком, и она имела такой вид, будто ее забрали из самолета.

Mini 2018 года был доступен с дизельными и бензиновыми двигателями с тремя или четырьмя цилиндрами, и все они были с турбонаддувом.

Mini John Cooper Works GP 2019 года

2019-го выходит Mini John Cooper Works GP, который получил идеальное сочетание мощности и ловкости. В него установили самый мощный двигатель среди всех моделей марки, и в результате он стал самым быстрым из них.

Благодаря 4-цилиндровому двигателю с турбонаддувом мощностью 306 л. с. новый Mini John Cooper Works GP может разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 5,2 секунды, что позволяет ему обгонять спортивные автомобили высших классов.

Максимальная скорость 265 км/ч и комбинированный расход топлива 7,3 л/100 км вместе с 8-ступенчатой спортивной коробкой Steptronic делает этот автомобиль маленьким гоночным монстром. Жесткая конструкция кузова, двигатель, спойлер на крыше и точно настроенная подвеска, сниженная на 10 мм по сравнению с Mini John Cooper Works, сделали эту модель исключительной.

BMW Group

Mini Cooper S 2021 года

В 2021 году настало время для нового поколения Cooper S, которое получило 5 дверей, что сделало его более пригодным для семей. Производитель не предлагал 5-дверную версию для спортивной модели с момента своего возрождения в 2000 году, но вскоре клиенты стали просить более яркую версию с набором дверей для пассажиров сзади.

Это был практичный спортивный хэтчбек в сегменте небольших автомобилей. Четвертое поколение Mini Cooper S получило потрясающую переднюю панель с решеткой, окруженной черной отделкой. В модели был доступен 18-дюймовый двухцветный комплект колес, отличающихся от стандартных 17-дюймовых. Сзади двойной выхлоп установили в центре под бампером.

Внутри стандартная версия шла с 5-дюймовой панелью приборов и 8,8-дюймовым сенсорным экраном на центральной консоли. Также она получила передние спортивные сиденья и заднюю скамейку, которую можно складывать.

Под капотом установлен 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом с технологией TwinPower, который разгонял автомобиль до 100 км/ч всего за 6,9 секунды.

Mini Cooper 2021 года

В 2021 году Mini Cooper получил четвертое поколение и был доступен в нескольких версиях: с тремя и пятью дверями и в кузове кабриолет. Новинка получила обновленную переднюю часть с решеткой радиатора, которую окружала черная отделка, а номерной знак у нее располагается на толстой горизонтальной полосе.

Внутри хэтчбек получил большой дисплей вместо обычных циферблатов панели приборов. Также сохранились сенсорный экран на центральной панели и были установлены спортивные сиденья. Кроме того, осталась такая же конструкция руля с тремя толстыми спицами, но на последние установили кнопки. Как и у предшественников, чтобы получить доступ к задним сиденьям, передние нужно было наклонить и подвинуть вперед.

Трехдверная версия доступна с тремя двигателями на выбор, но нет электрической версии. В то же время из модельного ряда полностью удалили дизели.

autoevolution.com

ПРЕИМУЩЕСТВА MINI COOPER

Главными «плюсами» этой модели называют:

Престижность

Дизайн

Управляемость

Маневренность

Надежность

НЕДОСТАТКИ MINI COOPER

"Минусами" этого автомобиля являются:

Высокая цена

Недостаточное количество места для пассажиров и багажа

Низкий клиренс

Слабый и ненадежный двигатель

Дорогое обслуживание

КОНКУРЕНТЫ MINI COOPER

"Соперниками" этого хэтчбека на рынке являются:

Citroen DS3

Fiat Punto

Ford Fiesta

Honda Jazz

Volkswagen Polo

Mazda 2

Mini Cooper — это четырехместный хэтчбек премиум-класса. Благодаря своим размерам, хорошей управляемости и относительно неплохой скорости он прекрасно ездит по городу. В нем можно хорошо себя чувствовать в загруженном трафике и легко найти место для парковки. У него прекрасный, фирменный дизайн, который сохраняется уже 60 лет и стильный интерьер. Этот хэтчбек выделяется на фоне других автомобилей, поэтому с ним на улицах можно будет постоянно ловить взгляды людей.

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