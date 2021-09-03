Компания Riot Games наняла бывшего исполнительного директора Netflix

Снимать картины по мотивам франшиз Riot Games будет бывший исполнительный директор Netflix.

Издание Deadline сообщило, что компания-разработчик Riot Games наняла на позицию главного директора по контенту бывшего исполнительного директора онлайн-кинотеатра Netflix Брайана Райта. Он будет работать над созданием фильмов, сериалов и мультсериалов по мотивам игр компании.

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Брайан был вице-президентом корпорации Viacom, в которой занимался развитием телеканала Nickelodeon. Он руководил отделом семейных и подростковых программ на Netflix, а после курировал производство оригинального контента. Среди прочего, он выступал продюсером сериала "Очень странные дела".

Ранее были анонсированы несколько экранизаций по мотивам игры League of Legends. На Netflix должен выйти анимационный сериал Arcane, а в онлайн-кинотеатре Paramount Plus – комедийный сериал Players про игроков в LoL.

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