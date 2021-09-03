Девочка с ангельским именем нуждается в помощи отзывчивых людей

Ангелинка борется за свою жизнь.

Любая помощь будет бесценна для Ангелины Олейник, которая сейчас проходит лечение, чтобы преодолеть саркому Юинга правой тазовой кости.

Болезнь у девочки проявилась быстро и внезапно с сильной боли в ноге весной этого года. «Обратились к невропатологу, сделали КТ поясничного отдела позвоночника. Обнаружили смещение позвонков и протузию, и назначили уколы и таблетки. Боли немного утихли, а потом снова появились еще сильнее. Посоветовали поехать в Винницу в реабилитационные центры. После трех занятий у ребенка поднялась высокая температура. И мы родители забили тревогу, поняли, что что-то не так», — вспоминает с ужасом мама ребенка.

Тогда был срочно проведен общий анализ крови, который показал, что скорость оседания эритроцитов были превышены в 5 раз, поэтому ребенка направили на дальнейшее исследование. Очередное КТ показало новообразование на тазовой кости. Обращение в Национальный институт рака подтвердило злокачественность опухоли.

«С июля начали лечение в отделении детской онкологии в Национальном Институте рака. Уже прошли два блока химиотерапии, поднимаем анализы и готовимся к третьему блоку. В начале лечения нас ожидает 6 химий», — добавляет женщина.

Сейчас появилось новое испытание — девочке нужны доноры крови, которых приходится искать среди жителей Киева. Девочке нужна III группы крови независимо от резуса.

Семья очень боится за жизнь Ангелинки и хочет получить возможность провести операцию и дальнейшую реабилитацию в зарубежной клинике. Но понимает, что финансовая нагрузка, которая ляжет на семью, будет непосильная для них самих. Поэтому рассчитывают на отзыв от добрых людей.

«Саркома Юинга — очень коварная и трудноизлечимая форма рака. Поэтому госпитале ищем, специализирующихся именно на этом типе рака и имеют хорошую статистику. Просим помощи у всех неравнодушных людей в сборе средств для дальнейшего прохождения лечения, которое стоит больших денег и семья девочки материально истощена», — уверяет мама Ангелины.

Реквизиты Ангелина:

ПриватБанк

5169 3600 1080 2498 ГРН

Монобанк

5375 4115 0195 2274

Олейник Людмила Николаевна (мама)

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