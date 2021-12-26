Натан нуждается в жертвенной помощи

Ребенок получает лечение у специалистов Польши.

Новиков Натан был вынужден родиться преждевременно, ведь у мамы мальчика возникли осложнения, угрожавшие жизни им обоим.

«В третьем триместре беременности у мамы началась преэклампсия: повысилось давление, которое сбить врачам не удавалось, начал выводиться белок из организма и отказывать органы. У Натана было кислородное голодание. Поэтому приняв решение делать кесарево сечение, врачи спасали жизнь мамы и ребенка. Когда Натан родился — он не дышал, месяц провел в реанимации, на ИВЛ. Затем еще 3 месяца на выхождении в «Охматдете». У мальчика началась гидроцефалия, в возрасте 2,5 месяца нейрохирурги поставили шунт», – рассказывают родные мальчика.

Более поздние исследования показали, что у ребенка еще и произошло излияние в мозг, как результат — тяжелое повреждение мозга. Так что родители понимали, что будущее ребенка будет трудным. К тому же в возрасте 8 месяцев произошло первый приступ эпилепсии, после него у Натана исчезли все навыки, мальчик совсем перестал раскачиваться.

«Был поставлен диагноз – синдром Веста. Помогла кетогенная диета, которую ввели эпилептологи в возрасте 1 года, через пол года наступила ремиссия и ребенок начал развиваться снова, на диете Натан до сих пор удалось сойти с противосудорожных препаратов. С этого момента Натан постоянно реабилитируется с физическими терапевтами, педагогами и логопедами. Раз в полгода семья в полтора месяца едет на реабилитацию в Польшу», — рассказывают родные мальчика.

В свои почти 5 лет Натан умеет сидеть, ползать, вставать у опоры, стоять с поддержкой, ходить с ходунками, за ручку и придерживаясь за стену. Говорит много слов и словосочетаний, повествует стихи.

«Натан очень жизнерадостный ребенок и имеет все шансы ходить самостоятельно в будущем, но для этого нужны постоянные занятия со специалистами», – добавляет семья.

Родители Натана просят финансовую помощь на реабилитацию, любую посильную сумму.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 7113 2335

НОВИЧНАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА