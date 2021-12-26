Натан потребує жертовної допомоги

Дитина отримує лікування у спеціалістів Польщі.

Новіков Натан був вимушений народитись передчасно, адже у мами хлопчика виникли ускладнення, які загрожували життю їм обом.

«У третьому триместрі вагітності у мами почалася прееклампсія: підвищився тиск, який збити лікарям не вдавалося, почав виводиться білок з організму та відмовляти органи. Натан мав кисневе голодування. Тому прийнявши рішення робити кесарів розтин, лікарі рятували життя мами та дитини. Коли Натан народився — він не дихав, місяць провів у реанімації, на ШВЛ. Потім ще 3 місяці на виходженні в «Охматдиті». У хлопчика почалася гідроцефалія, у віці 2,5 місяця нейрохірурги поставили шунт», - розповідають рідні хлопчика.

Пізніші дослідження показали, що у дитини ще й стався крововилив у мозок, як результат —важке пошкодження мозку. Тож батьки розуміли, що майбутнє дитини буде важким. До того ж у віці 8 місяців стався перший напад епілепсії, після нього у Натана зникли всі навички, хлопчик зовсім перестав розкиватись.

«Був поставлений діагноз — синдром Веста. Допомогла кетогенна дієта, яку ввели епілептологи у віці 1 року, через пів року настала ремісія та дитина почала розвиватися знову, на дієті Натан дотепер, вдалося зійти з протисудомних препаратів. Від тоді Натан постійно реабілітується із фізичними терапевтами, педагогами та логопедами. Раз на пів року сім'я на півтора місяця їде на реабілітацію до Польщі», - розповідають рідні хлопчика.

У свої майже 5 років Натан вміє впевнено сидіти, повзати, вставати біля опори, стояти з підтримкою, ходити з ходунками, за ручку та притримуючись за стіну. Говорить багато слів та словосполучень, розповідає вірші.

«Натан дуже життєрадісна дитина та має всі шанси ходити самостійно у майбутньому, але для цього потрібні постійні заняття зі спеціалістами», - додає родина.

Батьки Натана просять фінансової допомоги на реабілітацію, будь-яку посильну суму.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7573 7113 2335

НОВІКОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА