Вы можете подарить шанс на полноценную жизнь Юрию

Мужчине нужно очень дорогое лечение

Более половины своей жизни Юрий даже не подозревал, что имеет болезнь, которая медленно отнимает у него возможность двигаться и в конечном итоге может его убить.

«Когда врач сказал мне, что у меня рассеянный склероз, то это звучало как бред. Оказалось, что «мой» склероз не имеет ничего общего со склерозом пожилых людей. Теперь я знаю об этой болезни все. Я не могу читать, потому что уже через 3 секунды глаза сами убегают куда-то, и воли не хватает их удержать. Поэтому я не могу писать. Я не могу одновременно идти и разговаривать, потому что каждое действие требует максимальной концентрации. За 9 лет я почти забыл, как это быть здоровым», — рассказывает Юрий.

Но за время болезни мужчины наука прогрессировала, и сейчас уже есть лекарства, которые возвращают больным способность контролировать болезнь и иметь обычную полноценную жизнь.

«Очень не хочется окончательно превращаться в овощ, поэтому я решился просить о помощи земляков. Курс стоит около 430 тыс. гривен. Это 4 ампулы, еще плюс 2 ампулы обещали в качестве бонуса. Врач говорит о шансах 7 из 10, и это очень неплохо, как мне кажется», — убеждает Юрий.

Сотни тысяч гривен для одного человека — заоблачная сумма, но для многих, это небольшие средства. «Надеюсь, с вашей помощью, я попаду в число счастливчиков», — говорит мужчина.

Реквизиты для помощи:

Приват: 5168 7450 1597 0210 Веретко Юрий Петрович