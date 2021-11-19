В Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

На выходных будет очень ветренно.
На выходных 19-20 ноября в Тернопольской области ожидается порывистый ветер 17-22 м/с. Из-за этого в области объявили штормовое предупреждение, I уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным Тернопольского областного центра по гидрометеорологии, в субботу, 20 ноября, на территории Тернопольской области будет облачно и будут идти небольшие дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 3 – 8º тепла, днем 7 – 12º тепла.
В воскресенье, 21 ноября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3 – 8º тепла, днем 7 – 12º тепла.
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