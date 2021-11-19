У Тернопільській області оголосили штормове попередження

На Тернопільщині на вихідних буде вітряно.
На вихідних 19-20 листопада в Тернопільській області очукується рвучкий вітер 17-22 м/с. Через це в області оголосили штормове попередження, І рівень небезпеки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології , у суботу, 20 листопада на території Тернопільської області буде хмарно, падатиме невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла.
У неділю, 21 листопада, хмарно з проясненнями, без значних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла.
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