У Тернопільській області оголосили штормове попередження

На Тернопільщині на вихідних буде вітряно.

На вихідних 19-20 листопада в Тернопільській області очукується рвучкий вітер 17-22 м/с. Через це в області оголосили штормове попередження, І рівень небезпеки.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології , у суботу, 20 листопада на території Тернопільської області буде хмарно, падатиме невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

У неділю, 21 листопада, хмарно з проясненнями, без значних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 7 – 12º тепла.

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