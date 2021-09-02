Более четырехсот человек вышли в окрытое море, чтобы встретить восход солнца

Более четырехсот человек вышли в окрытое море, чтобы встретить восход солнца

В Одессе зафиксирован новый необычный рекорд Украины.

В четверг, 2 сентября, необычный подарок для одесситов сделали любители морских прогулок на каяках и САП-досках. Более четырехсот человек установили национальный рекорд ко Дню города, одновременно выйдя в открытое море, чтобы встретить восход солнца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Несмотря на прохладную погоду и порывистый ветер, желающие установить национальный рекорд начали собираться у моря на рассвете. Говорят, готовы померзнуть, ведь хотят сделать подарок в честь дня рождения Одессы, которой сегодня исполнилось 227 лет.

"Я очень хотела таким образом выразить свою любовь и уважение к городу", — говорит одна из участниц.

Надевают снаряжение, берут весла и выбирают, на чем плысть. На выбор есть пластиковая лодка-каяк или доска с веслом.

Ровно в 6.19 одновременно с трех пляжей Одессы стартуют участники национального рекорда, чтобы выйти в открытое море и там встретить восход солнца. Они готовятся противостоять шторму, но как только отходят от берега — ветер удивительным образом утихает, море спокойное.

Представитель национального реестра считает участников: их семьсот, а плавсредств — 409. Это самое большое количество участников заплыва, которое когда-либо фиксировали в Украине одновременно.

Из-за облачной погоды увидеть собственно восход солнца участникам заплыва не удалось, но после установления рекорда эмоций было достаточно. Романтическая неожиданность ждала их после возвращения на берег. Один из спортсменов прямо на берегу сделал предложение любимой - под громкие аплодисменты семи сотен ладоней.

Погода в Одессе, как ждала, пока установят рекорд, чтобы не портить настроение участникам его установки. Только заплыв подошел к концу, пошел сильный дождь.

Новости Украины: ко Дню Одессы в море вышли более 400 пловцов на каяках и SUP-досках

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