Понад чотири сотні людей вийшли у відкрите море, щоб зустріти схід сонця

Понад чотири сотні людей вийшли у відкрите море, щоб зустріти схід сонця

В Одесі зафіксовано новий незвичний рекорд України.

У четвер, 2 вересня, незвичний подарунок для одеситів зробили любителі морських прогулянок на каяках та САП-дошках. Понад чотири сотні людей встановили національний рекорд до Дня міста, одночасно вийшовши у відкрите море, щоби зустріти схід сонця.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Попри прохолодну погоду та поривчастий вітер, охочі встановити національний рекорд почали збиратися біля моря ще вдосвіта. Кажуть, готові померзнути, адже хочуть зробити подарунок на честь дня народження Одеси, якій сьогодні виповнилося 227 років.

“Я дуже хотіла таким чином виказати свою любов і повагу до міста”, - каже одна із учасниць.

Вдягають спорядження, беруть весла та обирають, на чому плити. На вибір є пластиковий човен-каяк або дошка з веслом.

Рівно о 6.19 одночасно з трьох пляжів Одеси стартують учасники національного рекорду, щоб вийти у відкрите море і там зустріти схід сонця. Вони готуються протистояти шторму, але щойно відходять від берега — вітер дивовижним чином вщухає, море спокійне.

Представник національного реєстру рахує учасників: їх сімсот, а плавзасобів - 409. Це найбільша кількість учасників запливу, яку будь-коли фіксували в Україні одночасно.

Через хмарну погоду побачити власне схід сонця учасникам запливу не вдалося, але після встановлення рекорду емоцій не бракувало. Романтична несподіванка чекала на них після повернення на берег. Один зі спортсменів просто на березі освідчився коханій- під гучні оплески семи сотень долонь.

Погода в Одесі, наче чекала, поки встановлять рекорд, щоб не псувати настрій учасникам його встановлення. Щойно заплив добіг до кінця, пішов рясний дощ.

Новини України: до Дня Одеси у відкрите море вийшли понад 400 плавців на каяках та SUP-дошках

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