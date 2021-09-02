Жена Виктора Павлика показала, как с размахом отпраздновала юбилей мамы

Екатерина устроила маме настоящий праздник.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно показала фигуру в купальнике через семь недель после родов, рассказала о празднике в ее семье.

Так, мама Екатерины отпраздновала день рождения. У женщины был юбилей, так что для нее Репяхова по этому поводу устроила настоящий сюрприз.

У мамы Екатерины был юбилей / instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Репяхова собрала всю их семью в одном из уютных заведений. Все было обставлено свежими цветами, повсюду были шарики, ну а стол был заставлен всевозможными вкусностями.

instagram.com/repyahovakate

"Я мама пообещала праздник еще несколько лет назад. Сдержала свое обещание", — отметила Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Сама Екатерина также подготовилась к празднику. Она накрутилась, сделала вечерний макияж и была в розовом костюме — жена Павлика выглядела красиво.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Напомним, не так давно Виктор Павлик рассказал, из-за чего ссорится с молодой женой. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет.

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