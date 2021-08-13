Виктор Павлик рассказал, из-за чего ссорится с молодой женой

Разница в возрасте супругов составляет 29 лет.

Украинский певец Виктор Павлик, который с женой Екатериной минувшие выходные покрестил сына, рассказал о ссорах с любимой.

По словам Виктора Франковича, как и у всех, разногласия возникают на фоне каких-то бытовых вещей. Также супруги могут спорить из-за того, что Павлик не хочет прислушиваться в каких-то вопросах к жене. К примеру, не хочет одевать то, что в тренде, когда любимая настаивает, а ему в этом не удобно, говорится в программе "Слава +".

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Тем не менее, артист очень восхищается молодой женой и похвастался ее достижениями. В частности Павлик отметил, что Катя очень хороший блогер и каждый раз сама себя совершенствует и учится на собственном опыте.

Прокомментировал Павлик и то, что у многих складывается впечатление, что он подкаблучник:

"Не бывает никогда, чтобы я снял шапку на пол: "Нет, будет по-моему!". Все, что Катя иногда предлагает или говорит, — мы советуемся, она никогда не говорит, что это в приказном порядке. Она знает, что со мной так нельзя. Где-то какая-то очень малая доля правды в этом есть, но это хайп, я считаю такое", — сказал Павлик.

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Среди общего с молодой женой Виктор Франкович называет любовь и преданность работе. Также артист признался, что любимая подпитывает его своей энергией, благодаря ей он чувствует себя моложе, а жизнь с ней придает ему сил.

Свою избранницу Павлик описал тремя словами: "Искренняя. Умная. Неглупая".

Виктор Павлик с женой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Заметим, что Виктор Павлик был женат трижды — первой его женой была девушка по имени Лида, которая родила ему сына. Затем у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые продолжались восемь лет и в которых родилась дочь Кристина.

Затем Павлик не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, на которой он женился дважды. У них родился сын Павел. В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой. В мае 2020-го пара поженилась.

15 июня 2021 года у супругов родился сын Михаил.

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