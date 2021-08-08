Виктор Павлик и Екатерина Репяхова в вышиванках окрестили сына

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном и кумовьями / instagram.com/repyahovakate

Молодая мама показала кадры из Таинства.

Известные супруги, украинский певев Виктор Павлик и его концертный директор Екатерина Репяхова, которые в июне стали родителями сына, окрестили крошечного мальчика.

В важный день Катя и Виктор нарядились в вышиванки. Фото и видео молодая мама показала в сторис своего Instagram.

Екатерина Репяхова в вышитой рубашке / instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик в вышиванке / instagram.com/repyahovakate

Таинство Крещения пара решила провести в церкви, у роддома, где рожала избранница звезды. Супруги выбрали одну пару крестных родителей.

instagram.com/repyahovakate

instagram.com/repyahovakate

Пока что, никаких подробностей Катя не сообщила. Заметим, что ранее любимая исполнителя говорила, что окрестить Мишу - решение Виктора. Она также отметила, что если бы решала сама, то не делала бы этого, а дала бы право выбора ребенку в будущем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном и кумовьями / instagram.com/repyahovakate

Напомним, на днях жена Виктора Павлика показала фигуру в купальнике через 7 недель после родов. Катя прекрасно выглядит.

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