"Больной вопрос": Шкарлет прокомментировал зарплату воспитателей детсадов

Министр надеется на повышение выплат.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет надеется на повышение зарплат для детских садов.

Об этом он высказался в эфире "Сніданку з 1+1" 10 августа.

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Нынешний уровень выплат для работников детсадов он назвал "очень болезненным вопросом".

"Запланирована встреча по планированию бюджета на следующий год. Будем с министром финансов (Сергей Марченко — Ред.) говорить о возможности поднятия зарплат для дошкольных учебных заведений. Надеюсь, мы выйдем на достойный вариант", — сказал глава Минобразования.

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Как сообщалось, в декабре 2021 у каждого учителя есть возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию. В этом году на нее выдалось 1800 человек. В прошлом году — чуть более 900. Также для учителей разработаны различные курсы повышения квалификации. Например, общественные организации, где тренеры учились в Евросоюзе. На это государство заложило 400 млн гривен.

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